​Назван скромный клуб, который хочет подписать Модрича

Будущее полузащитника Луки Модрича остаётся туманным. Опытный игрок может не продлить контракт и покинуть «Реал» по завершению нынешнего сезона. Как сообщает 24 Sata, подписать Модрича рассчитывает загребское «Динамо». Относительно скромный по европейским меркам хорватский клуб надеется убедить футболиста завершить карьеру там, где он начинал взрослый футбольный путь.

В то же время отмечается, что клубы МЛС и Саудовской Аравии смогут привлечь Модрича более выгодными предложениями в финансовом плане.

Луке Модричу 38 лет. За «Реал» хорват выступает с конца лета 2012 года после трансфера из английского «Тоттенхэма».