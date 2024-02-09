Лунин высказал мнение о Криштиану Роналду

Страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал о своих футбольных кумирах.

«Кто мои кумиры? Среди вратарей – это Икер Касильяс. Как настоящий профессионал – Криштиану Роналду», - передает слова украинского голкипера Madrid Xtra.

Лунин стал игроком «королевского» клуба в 2018 году, перебравшись из «Зари» за 8,5 миллиона евро. Его действующее трудовое соглашение с мадридцами рассчитано до лета следующего года.

В нынешнем сезоне Андрей поучаствовал в 15 поединках за «Реал», в которых пропустил 13 мячей. Его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.