Лунин высказал мнение о Криштиану Роналду

Страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин рассказал о своих футбольных кумирах.
«Кто мои кумиры? Среди вратарей – это Икер Касильяс. Как настоящий профессионал – Криштиану Роналду», - передает слова украинского голкипера Madrid Xtra.
Лунин стал игроком «королевского» клуба в 2018 году, перебравшись из «Зари» за 8,5 миллиона евро. Его действующее трудовое соглашение с мадридцами рассчитано до лета следующего года.
В нынешнем сезоне Андрей поучаствовал в 15 поединках за «Реал», в которых пропустил 13 мячей. Его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.
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