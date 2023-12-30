​Иньяки Уильямс продлил контракт с «Атлетиком»

Баскский «Атлетик» объявил о продлении контракта с Иньяки Уильямсом, который останется в составе клуба вплоть до июня 2027 года. Это отличная новость для футболиста, который готовится провести свой четырехсотый матч за клуб. Сам он не скрывал своего удовлетворения:

- Для меня возможность продолжать выступления за клуб - большая честь. Я смогу выступать далее со своим братом Нико Уильямсом, что радует моих родителей, - цитирует слова Иньяки официальный сайт «Атлетика».

В следующем, девятнадцатом туре испанского чемпионата «Атлетику» предстоит сыграть в гостях с «Севильей».