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​Иньяки Уильямс продлил контракт с «Атлетиком»

30 Декабря 2023 • 05:12 Комментировать

Баскский «Атлетик» объявил о продлении контракта с Иньяки Уильямсом, который останется в составе клуба вплоть до июня 2027 года. Это отличная новость для футболиста, который готовится провести свой четырехсотый матч за клуб. Сам он не скрывал своего удовлетворения:

- Для меня возможность продолжать выступления за клуб - большая честь. Я смогу выступать далее со своим братом Нико Уильямсом, что радует моих родителей, - цитирует слова Иньяки официальный сайт «Атлетика».

В следующем, девятнадцатом туре испанского чемпионата «Атлетику» предстоит сыграть в гостях с «Севильей».


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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Иньяки Уильямс
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