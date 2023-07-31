«Аль-Хиляль» хочет подписать вратаря сборной Испании

Голкипер сборной Испании и «Атлетика» Унай Симон может стать очередным игроком, который переедет из Европы в чемпионат Саудовской Аравии.

Согласно информации журналистов AS, в подписании 26-летнего футболиста заинтересован «Аль-Хиляль». Трансфер испанского игрока может обойтись саудовцам в 45-50 миллионов евро.

Стоит напомнить, что в текущее трансферное ряды «Аль-Хиляля» пополнили нападающий Малком, полузащитники Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич, а также защитник Калиду Кулибали.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Симон сыграл 31 поединок и пропустил 37 мячей. В 11 матчах он сохранил ворота на замке.