Гомис: «Уверен, что Гюлер справится в «Реале»

Нападающий «Галатасарая» Бафетимби Гомис оценил потенциал новичка мадридского «Реала» Арды Гюлера. Напомним, турок пополнил ряды «королевского клуба» из «Фенербахче» за сумму в районе 20 миллионов евро.

«Арда уже является настоящей звездой и одним из самых талантливых футболистов, которых я когда-либо видел. Я уже позвонил Камавинга, Тчуамени и Менди. Попросил их присмотреть за ним. Уверен, что Гюлер справится в «Реале», – цитирует Гомиса Madrid Xtra.

Ранее сообщалось, что 18-летний Гюлер не будет уходить в аренду и получит важную роль в «Реале» на следующий сезон. Тренерский штаб мадридской команды видит в игроке большой потенциал.