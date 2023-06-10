​Президент «Реала» пообещал трансфер Мбаппе

В социальных сетях было опубликовано видео с президентом «Реала» Флорентино Пересом. На видео молодой человек (вероятно, болельщик мадридской команды) задаёт функционеру вопрос о том, подпишет ли клуб Килиана Мбаппе.

«Да, но не в этом году», - сказал Перес.

Как известно, с 2017 года Килиан Мбаппе играет за «ПСЖ». Многие ожидали переход французского нападающего в «Реал» в прошлом году, однако тогда футболист принял решение продлить контракт в Париже.

Стоит сказать, что 24-летнего Мбаппе специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 180 миллионов евро.