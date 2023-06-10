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​Президент «Реала» пообещал трансфер Мбаппе

10 Июня 2023 • 19:56 Комментировать (1)

В социальных сетях было опубликовано видео с президентом «Реала» Флорентино Пересом. На видео молодой человек (вероятно, болельщик мадридской команды) задаёт функционеру вопрос о том, подпишет ли клуб Килиана Мбаппе.

«Да, но не в этом году», - сказал Перес.

Как известно, с 2017 года Килиан Мбаппе играет за «ПСЖ». Многие ожидали переход французского нападающего в «Реал» в прошлом году, однако тогда футболист принял решение продлить контракт в Париже.

Стоит сказать, что 24-летнего Мбаппе специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают в 180 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Июня 2023 в 20:01
И Гешу пОслом... А-ха-ха-ха...👏..
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