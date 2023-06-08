Анчелотти: «Сборная Бразилии? Я отлично чувствую себя в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти снова ответил на вопрос о возможном назначении в сборную Бразилии. Итальянский специалист в очередной раз заявил о намерении отработать следующий сезон у руля «королевского клуба».

«Сборная Бразилии? Я отлично чувствую себя в «Реале», у меня замечательные отношения с президентом Флорентино Пересом. Жизнь в этом клубе магична», – цитирует Анчелотти Il Giornale.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии попробует вновь пригласить Анчелотти через год, когда у итальянца закончится контракт с «Реалом». «Пентакампеоне» хотят, чтобы именно Карло был их тренером на следующем чемпионате мира.