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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Сборная Бразилии? Я отлично чувствую себя в «Реале»

08 Июня 2023 • 11:34 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти снова ответил на вопрос о возможном назначении в сборную Бразилии. Итальянский специалист в очередной раз заявил о намерении отработать следующий сезон у руля «королевского клуба».

«Сборная Бразилии? Я отлично чувствую себя в «Реале», у меня замечательные отношения с президентом Флорентино Пересом. Жизнь в этом клубе магична», – цитирует Анчелотти Il Giornale.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии попробует вновь пригласить Анчелотти через год, когда у итальянца закончится контракт с «Реалом». «Пентакампеоне» хотят, чтобы именно Карло был их тренером на следующем чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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