Глеб: «Гвардиола умел зажечь команду»

Экс-футболист «Барселоны» Александр Глеб вспомнил о совместной работе в каталонском клубе с Хосепом Гвардиолой.

«Он был молодым и амбициозным тренером. Был очень и эмоциональным, требовательным. Он умел зажечь, но ребята тогда сами понимали, что надо завоевывать титулы и быть на первом месте», — цитирует Глеба Metaratings.

Напомним, Глеб принадлежал «Барселоне» с 2008 по 2012 год. В это самое время Гвардиола и руководил «сине-гранатовыми». На данный момент 52-летний испанец возглавляет «Манчестер Сити», с которым 10 июня сыграет в финале Лиги чемпионов против миланского «Интера».