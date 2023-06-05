Роналдо упрекнул городские власти после вылета команды

В последнем туре Ла Лиги «Вальядолид» не смог обыграть «Хетафе» - матч завершился вничью со счётом 0:0. Как следствие, «бело-фиолетовые» вылетели из топ-дивизиона Испании. Президент «Вальядолида» – бразилец Роналдо – после провального результата упрекнул городские власти.

«Мы вложили в стадион более 18 миллионов. Всё, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы люди получали удовольствие. Я понимаю, что процедуры могут быть медленными, но городской совет мало что сделал для клуба», - сказал Роналдо, чьи слова приводит Marca.

Теперь «Вальядолид» будет выступать во втором по рангу футбольном дивизионе Испании.