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Чемпионат Испании. Ла Лига

Известен срок контракта Асенсио с «ПСЖ»

04 Июня 2023 • 12:40 Комментировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио, который накануне стал свободным агентом, продолжит карьеру во французском чемпионате.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новым местом работы 27-летнего футболиста станет «ПСЖ». Испанец подпишет с парижским грандом трудовое соглашение до середины 2027 года. Официально о сделке будет объявлено на следующей неделе.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Асенсио провел 30 поединков, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и шесть результативных передач. За мадридский коллектив полузащитник выступал с июля 2015 года.

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