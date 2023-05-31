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Хамес Родригес рассказал о несостоявшемся переходе в «Атлетико»

31 Мая 2023 • 20:06 Комментировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес высказался о своем несостоявшемся переходе в «Атлетико» Мадрид.

Колумбийский футболист признал, что испытывал огромное желание перейти в «Атлетико» и принять участие в увлекательном проекте, предложенном главным тренером Диего Симеоне.

«Атлетико» и Чоло [Диего Симеоне] хотели меня. Я оказал большое давление, чтобы уйти, но «Реал» не позволил мне. Я хотел этого. Это был очень интересный проект», – заявил Родригес в интервью Win Sports TV.

Напомним, что 13 апреля Хамес Родригес покинул греческий «Олимпиакос» и в настоящее время находится без клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Олимпиакос Атлетико Мадрид Хамес Родригес
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