Бельерин может вернуться в «Бетис»

Защитник Эктор Бельерин в летнее трансферное окно может вернуться в «Бетис». Как сообщает издание AS, испанский клуб хочет подписать контракт с 28-летним футболистом. Сам Бельерин тоже хотел бы оказаться в «Бетисе».

Вторую часть сезона 2022/2023 Бельерин провёл в «Спортинге». За лиссабонский клуб испанец провёл 13 матчей, в которых забил один гол. Действующий контракт Эктора рассчитан до конца июня.

Напомним, что за «Бетис» Эктор Бельерин выступал в аренде в сезоне 2021/2022.

Добавим, что «Бетис» уже гарантировал себе шестое итоговое место в турнирной таблице чемпионата Испании.