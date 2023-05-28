Родриго: «Я зол на Анчелотти»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс высказался о своей замене в поединке 37-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Бразилец стал автором дубля и был заменен на 81-й минуте матча.

«Я немного зол на Карло Анчелотти, ведь хотел забить еще один мяч и оформить хет-трик. Впрочем, ничего страшного, тренер сказал, что это было сделано для итоговой победы», - передает слова Родриго Sportsport.

Перед заключительным туром Ла Лиги «Реал» с 77 баллами занимает второе место в турнирной таблице. В последнем матче сезона мадридская команда встретится с «Атлетиком». Игра состоится 4 июня.