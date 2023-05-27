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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может купить аргентинского нападающего

27 Мая 2023 • 12:33 Комментировать

22-летний нападающий «Ривер Плейт» Лукас Бельтран может перебраться в испанский чемпионат, где заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Реал». Об этом рапортуют журналисты Tottomercatoweb.

Центрфорвард выступает за «Ривер Плейт» с июля 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины Бельтран принял участие в 16 поединках. Нападающий отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ривер Плейт трансферы футбола - лето 2023 Лукас Бельтран
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