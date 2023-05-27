Винисиус выступит в суде по делу о расизме

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор примет участие в судебном заседании в связи с расистским скандалом. Об этом рапортует RTVE.

Согласно сведениям источника, бразильский форвард выступит в Высшем суде Валенсии по видеоконференции. Перед речью футболиста суд выслушает показания обвиняемых, а также охранников и стюардов «Местальи».

Напомним, что скандал произошел во время матча «Валенсия» - «Реал» (1:0). По ходу встречи болельщики «летучих мышей» оскорбляли Винисуса на почве расизма. После завершения поединка мадридский гранд подал жалобу в прокуратуру.