В ресторане Месси теперь можно попробовать на вкус «Золотой мяч»

У Лионеля Месси есть целая сеть ресторанов в Испании, а также в Андорре - не менее шести заведений. В них, как правило, кормят тем, что любит сам Лионель - посетителям, у которых не получается почувствовать себя Месси на футбольном поле, можно сделать это хотя бы за столом, путем чревоугодия. К слову, любит больше всего Лионель пиццу и, конечно же, мясо.

А в одном из них, который называется «Хинча» и расположен в отеле «МиМ Андорра», можно опробовать необычный десерт стоимостью в двадцать четыре евро - сладкий «Золотой мяч». Говорят, именно он и является хитом продаж в ресторане. А разве могло быть иначе?! ​