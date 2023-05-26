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Чемпионат Испании. Ла Лига

В ресторане Месси теперь можно попробовать на вкус «Золотой мяч»

26 Мая 2023 • 04:13 Комментировать

У Лионеля Месси есть целая сеть ресторанов в Испании, а также в Андорре - не менее шести заведений. В них, как правило, кормят тем, что любит сам Лионель - посетителям, у которых не получается почувствовать себя Месси на футбольном поле, можно сделать это хотя бы за столом, путем чревоугодия. К слову, любит больше всего Лионель пиццу и, конечно же, мясо.

А в одном из них, который называется «Хинча» и расположен в отеле «МиМ Андорра», можно опробовать необычный десерт стоимостью в двадцать четыре евро - сладкий «Золотой мяч». Говорят, именно он и является хитом продаж в ресторане. А разве могло быть иначе?! ​

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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