«Хетафе» создал себе проблемы, не сумев одолеть вылетающий «Эльче»

В 35-м туре Ла Лиги встретились представители зоны вылета, «Хетафе» и «Эльче». Гости уже вылетели, но сегодня выглядели очень прилично и заслуженно разжились очками. Мадридцы повели на восьмом минуте после гола Мунира эль-Хаддади, ответив перед перерывом ударом Лукаса Бое, - 1:1.

«Хетафе» с «Вальядолидом» делят третье место с конца. «Эльче» не имеет шансов уйти с последней строчки.