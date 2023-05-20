«Хетафе» создал себе проблемы, не сумев одолеть вылетающий «Эльче»

В 35-м туре Ла Лиги встретились представители зоны вылета, «Хетафе» и «Эльче». Гости уже вылетели, но сегодня выглядели очень прилично и заслуженно разжились очками. Мадридцы повели на восьмом минуте после гола Мунира эль-Хаддади, ответив перед перерывом ударом Лукаса Бое, - 1:1.
«Хетафе» с «Вальядолидом» делят третье место с конца. «Эльче» не имеет шансов уйти с последней строчки.
Протокол игры
|(1:0) Мунир Эль-Хаддади8'
|45'Бое Лукас (1:1)
Сория Давид•Дьене Даконам• 90'Митрович Стефан•Альдерете Омар•Альварес Гастон69' (Вильяр Гонсало (69') •Дамиан Суарес 50'56' (Порту Кристиан (56') •Арамбарри Мауро37' (Иглесиас Хуан (37') •Максимович Неманья•Мунир Эль-Хаддади57' (Майораль Борха (57') •Аленья Карлес69' (Латаса Хуан (69') •Унал Энес 45'
Бадия Эдгар•Бигас Педро• 49'Магальян Лисандро46' (Фернандес Николас (46') •Клерк Карлос•Моренте Тете79' (Гутьеррес Хосе (79') •Бланко Лаутаро46' (Фернандес Хосан (46') •Нванкво Джон•Гумбау Херард•Фидель Чавес79' (Верду Гонсало (79') •Бое Лукас•Нтекья Ранди73' (Милья Пере (73')
20 мая. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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