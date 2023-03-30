Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире

На страницах Daily Mail были приведены данные авторитетного издания L’Equipe о самых высокооплачиваемых тренерах в мире. На первом месте оказался рулевой «Атлетико» Диего Симеоне – аргентинец зарабатывает примерно 29,8 миллиона фунтов в год.

Вторую строчку удерживает Хосеп Гвардиола, которому «Манчестер Сити» ежегодно платит 19,7 миллиона фунтов. Топ-3 замыкает наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп с заработком в 15,7 миллиона фунтов в год.

В топ-5 также входят тренер «Челси» Грэм Поттер (11,8 миллиона фунтов год) и рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри (11,29 миллиона фунтов в год).