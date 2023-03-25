​Капелло: «Анчелотти – лучший из всех»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался о нынешнем рулевом «Реала» Карло Анчелотти.

«Он лучший из всех. Когда ты побеждаешь в Испании, в Италии, в Англии, во Франции… Это потому, что ты действительно знаешь, как это делать.

«Реал» - непростая команда, [чтобы там работать]нужно многое знать. Футболисты, когда ты с ними разговариваешь, прекрасно понимают, знаешь ты или не знаешь», - сказал Капелло, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

Поговаривают, что Карло Анчелотти по завершению клубного сезона может уйти из «Реала» и возглавить национальную сборную Бразилии.