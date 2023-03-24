​«Барселона» рассказала о травме де Йонга

Френки де Йонг несколько дней назад был исключён из состава сборной Нидерландов из-за травмы. 25-летний полузащитник прошёл медицинское обследование, об итогах которого рассказывает пресс-служба «Барселоны». У де Йонга была выявлена травма правого подколенного сухожилия. Сроки восстановления нидерландцы не называются.

В сезоне 2022/2023 Френки де Йонг провёл за «Барселону» 34 матча. В них полузащитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что «Барселона» сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая второй «Реал» за 12 зачётных баллов.