Агентура Кесси отрицает, что игрок вернётся в Италию

Дела Франка Кесси в «Барселоне» резко пошли в гору, футболист начал приносить пользу команде на поле, он забил победный гол в «эль класико», поразив ворота «Реала» - и уже не думает об уходе из клуба. Агенты Франка достаточно резко прокомментировали слухи о том, что он вернется в Италию.

- Это фэйк, думать о том, что Кесси покинет «Барселону», это все равно что считать что у змеи внезапно вырастут ноги, - цитирует слова агента итальянское новостное агентство ITASportPress.

Франк Кесси выступает за свой нынешний клуб с лета прошлого года, раньше он действительно выступал в Италии.