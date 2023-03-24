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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агентура Кесси отрицает, что игрок вернётся в Италию

24 Марта 2023 • 00:40 Комментировать

Дела Франка Кесси в «Барселоне» резко пошли в гору, футболист начал приносить пользу команде на поле, он забил победный гол в «эль класико», поразив ворота «Реала» - и уже не думает об уходе из клуба. Агенты Франка достаточно резко прокомментировали слухи о том, что он вернется в Италию.

- Это фэйк, думать о том, что Кесси покинет «Барселону», это все равно что считать что у змеи внезапно вырастут ноги, - цитирует слова агента итальянское новостное агентство ITASportPress.

Франк Кесси выступает за свой нынешний клуб с лета прошлого года, раньше он действительно выступал в Италии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франк Кесси
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