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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» в шаге от нового контракта со старожилом клуба

03 Марта 2023 • 12:38 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто близок к подписанию нового контракта с «сине-гранатовыми». Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo. Стороны должны скрепить устную договоренность подписями до конца сегодняшнего дня.

Срок действующего контракта Роберто с каталонским топ-клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона. Серхи является воспитанником академии «Барселоны», за первую команду он играет с лета 2013 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 31-летний футболист принял участие в 14 поединках, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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