Руководство «Вальядолида» нашло противоядие против расистских оскорблений Винисиуса

В конце прошлого года матч мадридского «Реала» на стадионе «Сорилья» в Вальядолиде был ознаменован оскорблениями, которые сыпались на голову Винисиуса Жуниора - чем активнее рвался вперед реактивный нападающий, тем яростнее его оскорбляли.

Однако терпеть такое поведение в Вальядолиде больше не будут - руководство клуба объявило, что впредь люди, уличенные в подобном поведении, будут «дисквалифицированы» - лишены абонемента на посещение матча с последующим запретом на его приобретение на несколько лет вперед.

Пока же в воскресенье «Вальядолид» сыграет на своем поле с «Осасуной», в составе которой темнокожих игроков попросту нет.