«ПСЖ» хочет подписать игрока «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио является трансферной целью французского «ПСЖ». Как информирует Eldebate, французский клуб готов подписать 27-летнего игрока летом.

Руководство парижского гранда собирается предложить хавбеку подписной бонус в размере 15 миллионов евро, если тот согласится присоединиться к команде на правах свободного агента. Срок действующего контракта Марко с «королевским» клубом рассчитан до окончания нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 26 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.