«Барселона» нашла «нового Луиса Суареса»

Перспективный бразильский форвард Витор Роке, правами на которого владеет «Атлетико Паранаэнсе», может перебраться в испанский чемпионат, где заинтересованность в его услугах проявляет каталонская «Барселона».

Согласно данным журналистов Sport.es, стороны уже начали переговорный процесс. В стане «сине-гранатовых» считают, что Роке может повторить путь легендарного уругвайского форварда Луиса Суареса.

Главным конкурентами каталонцев в споре за 17-летнего южноамериканца считаются представители АПЛ.

В прошлом году Роке принял участие в 36 поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и три голевые передачи.