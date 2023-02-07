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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ираола: «Мы движемся в правильном направлении, но я осознаю свою роль»

07 Февраля 2023 • 23:01 Комментировать
Райо Вальекано
2:0
Альмерия
окончен

Главный тренер «Райо Вальекано» Андони Ираола прокомментировал победу своей команды над «Альмерией» со счётом 2:0.

«32 очка для меня важнее всего. В позиционном плане [в таблице] разница совсем небольшая, но 32 очка уже наши. У нас ещё много игр впереди, и мы находимся на хорошей позиции. Мы должны стараться игра за игрой, и тогда турнирная таблица поставит нас на [то] место, [которое мы заслуживаем].

В целом мы работаем лучше, когда находимся под давлением. Футбол принадлежит игрокам. Именно они делают нас лучше. У меня есть игроки, которые показывают отличный уровень. Мы движемся в правильном направлении, но я осознаю свою роль», - приводит слова Ираолы Marca.

«Райо Вальекано» располагается на пятом месте в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Альмерия Ла Лига Андони Ираола Райо Вальекано
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