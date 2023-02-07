«Барселона» назвала условие продажи Фати

Нападающий Ансу Фати может покинуть каталонскую «Барселону» по окончании нынешнего сезона. Как информирует Diario Sport, в услугах воспитанника «сине-гранатовых» заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Севилья».

При этом сама «Барселона» не хочет расставаться с футболистом. Каталонцы рассмотрят вариант продажи Ансу только в том случае, если за него предложат серьезную денежную компенсацию. Его текущая трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро, а контракт рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне Ла Лиги 20-летний форвард провел 20 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и тремя ассистами.