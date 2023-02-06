Сампаоли подвёл итоги матча с «Барселоной»

Наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли высказался насчет поражения от каталонской «Барселоны» в матче 20-го тура чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» отпраздновали крупную победу со счетом 3:0, забив все голы во второй тайме.

«Мы выстояли первый тайм, у «Барсы» не было моментов, однако после перерыва у нас не нашлось вариантов, чтобы сдержать соперника. Я выпустил Ракитича, чтобы наладить контроль в середине поля. Хотелось иметь превосходство в центре поля», - передает слова специалиста газета Marca.

«Барселона» набрала 53 балла и располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В свою очередь «Севилья» с 21 очком идет 16-й.