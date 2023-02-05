​Куртуа рискует пропустить клубный чемпионат мира

Тибо Куртуа должен был выйти в стартовом составе «Реала» на матч чемпионата Испании против «Мальорки». Тем не менее, бельгиец получил травму на разминке, и место в рамке ворот «сливочных» занял Андрей Лунин.

Как сообщает The Athletic, в понедельник Тибо Куртуа пройдёт медицинское обследование. Существует риск того, что бельгийский голкипер не сможет помочь «Реалу» на клубном чемпионате мира.

В полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» будет играть против «Аль-Ахли». Игра пройдёт уже в среду, 8 февраля.

В сезоне 2022/2023 Тибо Куртуа провёл 24 матча, в которых пропустил 25 голов.