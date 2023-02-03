«Барселона» может сохранить Бускетса

Опытный полузащитник Серхио Бускетс может остаться в каталонской «Барселоне» на следующий сезон, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Роджер Саперас.

Как стало известно источнику, 34-летний футболист готов заключить с «сине-гранатовыми» новое трудовое соглашение с понижением заработной платы. Серхио ждет официального предложения от руководства каталонского гранда. Его действующий контракт рассчитан до окончания нынешнего сезона.

За «Барселону» Бускетс выступает с 2008 года. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Серхио принял участие в 17 поединках, в которых отметился голевой передачей.