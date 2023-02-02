Мончи: «Я нетипичный спортивный директор, я это знаю»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи высказался о своём будущем в клубе.

«Если я вижу, что моя модель не даёт результатов, тогда считаю, что следует привлечь кого-то, кто может делать вещи лучше меня. Однако помощь команде в этой ситуации мотивирует меня, потому что это вызов, с которым я раньше не сталкивался. Поэтому я не могу сказать, останусь я или нет.

Я всё тот же, что и раньше. Я всегда спускаюсь на поле, в раздевалку. Я нетипичный спортивный директор, я это знаю.

Я по-прежнему считаю, что этот состав лучше, чем 70% команд в Примере, однако выступления игроков - это другое дело», - приводит слова Мончи Marca.