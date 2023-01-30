Дженнаро Гаттузо больше не является главным тренером испанской «Валенсии».

Пресс-служба «летучих мышей» сообщила о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом по взаимному согласию сторон. В недавнем матче чемпионата Испании против «Вальядолида» команда потерпела поражение с минимальным счётом.

Дженнаро Гаттузо возглавлял «Валенсию» с начала текущего сезона. Он успел провести у руля команды 22 матчей (семь побед, пять ничьих и десять поражений) во всех турнирах. После 18 туров Ла Лиги коллектив располагается на 14-й позиции.

Ранее Гаттузо работал на родине, где возглавлял «Наполи» и «Милан».