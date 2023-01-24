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Чемпионат Испании. Ла Лига

Годин: «Симеоне - это феномен»

24 Января 2023 • 18:30 Комментировать

Уругвайский защитник Диего Годин сделал себе славное имя с мадридским «Атлетико», с которым дважды сыграл в финале Лиги чемпионов - и однажды даже забил там гол, в 2014 году. Творцом своих успехов Годин считает аргентинского наставника Диего Симеоне, который руководит мадридским клубом уже одиннадцать лет. По словам Година, он всегда будет благодарен Диего за все то, что было в «Атлетико».

- Он - феномен, говорю вам честно. Он - один из тренеров, сделавших меня, мою карьеру, даже мою жизнь. Я всегда буду говорить это, - подчеркивает Годин в длинном интервью, данном американскому изданию ESPN.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Годин Диего Симеоне
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