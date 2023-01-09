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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Валенсия» может вернуть Коклена

09 Января 2023 • 18:17 Комментировать

«Валенсия» ищет варианты по усилению средней линии в зимнее трансферное окно. Как сообщает Estadio Deportivo, «летучие мыши» могут вернуть в свои ряды полузащитника Франсиса Коклена. Француз выступал за «Валенсию» в 2018-2020 годах, но затем перебрался в «Вильярреал», где играет в настоящий момент.

Франсису Коклену 31 год. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 5 миллионов евро.

В своё время Франсис Коклен провёл за «Валенсию» 89 официальных матчей. В них французский хавбек записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.

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Валенсия Вильярреал Франсис Коклен Трансферы футбола - зима 2023
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