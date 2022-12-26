Луис Энрике предпочтёт клубную работу - «Атлетико» или клуб АПЛ

Испанский специалист Луис Энрике потерпел неудачу со сборной Испании на катарском чемпионате мира, его команда проиграла сборной Марокко в 1/8 финала вследствие неудачного исполнения послематчевой серии пенальти. После этого Луис Энрике объявил об уходе с поста должности наставника «Фурии Рохи».

Как уточняет итальянское издание TuttoMercatoWeb, сейчас у Луиса Энрике есть разные предложения, в том числе и от сборных, однако он предпочел бы поработать с клубом. Наиболее вероятные сценарии - это Луис Энрике у руля мадридского «Атлетико», либо одного из клубов английской Премьер-лиги.