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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Энрике предпочтёт клубную работу - «Атлетико» или клуб АПЛ

26 Декабря 2022 • 10:38 Комментировать

Испанский специалист Луис Энрике потерпел неудачу со сборной Испании на катарском чемпионате мира, его команда проиграла сборной Марокко в 1/8 финала вследствие неудачного исполнения послематчевой серии пенальти. После этого Луис Энрике объявил об уходе с поста должности наставника «Фурии Рохи».

Как уточняет итальянское издание TuttoMercatoWeb, сейчас у Луиса Энрике есть разные предложения, в том числе и от сборных, однако он предпочел бы поработать с клубом. Наиболее вероятные сценарии - это Луис Энрике у руля мадридского «Атлетико», либо одного из клубов английской Премьер-лиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Энрике
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