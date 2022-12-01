«Атлетико» повесил внушительный ценник на Фелиша, которого купил за 127 миллионов

Мадридский «Атлетико» готов рассмотреть вариант продажи португальского нападающего Жоау Фелиша в зимнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах AS.

Сам игрок хотел бы сменить клубную прописку, и «матрасники» не против его ухода, но есть один нюанс. Мадридский клуб продаст Фелиша только в том случае, если за него предложат 100 миллионов евро. Жоау был куплен «Атлетико» у лиссабонской «Бенфики» за 127 миллионов, однако не оправдал возложенных надежд.

В нынешнем сезоне 23-летний португалец поучаствовал в 18 поединках мадридской команды, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.