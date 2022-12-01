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Чемпионат Испании. Ла Лига

Раскрыты планы «Реала» на зимнее трансферное окно

01 Декабря 2022 • 16:35 Комментировать

Стали известны планы руководства мадридского «Реала» на грядущее январское трансферное окно. Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, «королевский» клуб не собирается подписывать новых футболистов этой зимой.

Исключением может стать переход перспективного бразильского форварда Эндрика, выступающего на родине за «Палмейрас». При этом стоит отметить, что 16-летний игрок сможет переехать в Европу только после достижения совершеннолетия. Таким образом, «Реал» может только предварительно договориться с бразильской стороной о трансфере.

По итогам 14 туров чемпионата Испании подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в турнирной таблице.

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Реал Мадрид Эндрик Трансферы футбола - зима 2023
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