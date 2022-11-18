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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» планирует приобрести воспитанника «Барселоны»

18 Ноября 2022 • 21:24 Комментировать

Форвард «Браги» Абель Руис может сменить клубную прописку. В приобретении игрока заинтересован мадридский «Атлетико». По сведениям A Bola, за нападающим также наблюдает «Порту». Стоит отметить, что 22-летний футболист является воспитанником «Барселоны».

В текущем сезоне Руис принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи. Трудовой договор испанца с «Брагой» рассчитан до 2025 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет семь миллионов евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Брага Порту Абель Руис
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