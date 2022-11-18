«Атлетико» планирует приобрести воспитанника «Барселоны»

Форвард «Браги» Абель Руис может сменить клубную прописку. В приобретении игрока заинтересован мадридский «Атлетико». По сведениям A Bola, за нападающим также наблюдает «Порту». Стоит отметить, что 22-летний футболист является воспитанником «Барселоны».

В текущем сезоне Руис принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи. Трудовой договор испанца с «Брагой» рассчитан до 2025 года. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет семь миллионов евро.