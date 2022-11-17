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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марсело может покинуть «Олимпиакос» спустя 2,5 месяца после перехода слухи

17 Ноября 2022 • 21:36 Комментировать

Бывший защитник «Реала» Марсело не может заиграть в Греции и готов покинуть клуб, сообщает newsbeast.gr.

В «Олимпиакосе» надеялись, что опыт Марсело поможет достичь поставленных целей, но игрок не может привести себя в форму. Греки считают, что у защитника недостаточно мотивации, чтобы заиграть на прежнем уровне. В руководстве красно-белых благодарны за вклад, который бразилец внёс в популярность клуба, но понимают, что он не даёт плюсов в спортивном плане.

В нынешнем сезоне Марсело сыграл в 5 матчах, проведя на поле 121 минуту. Его контракт подписан по схеме 1+1. «Олимпиакос» отстаёт от лидирующего в чемпионате Греции «Панатинаикоса» на 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Марсело
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