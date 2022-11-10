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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пуйоль: «Нам повезло, что Левандовски сейчас играет в «Барселоне»

10 Ноября 2022 • 11:40 Комментировать

Легендарный защитник сборной Испании и «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на вручение «Золотой бутсы» нападающему «сине-гранатовых» Роберту Левандовски.

«Роберт – потрясающий нападающий. Он демонстрирует высочайший класс на протяжении многих лет. Нам повезло, что он сейчас играет в «Барселоне». Боссы клуба проделали хорошую работу. Роберт быстро прошел адаптацию и много забивает. Надеюсь, в следующем году он снова станет обладателем этой награды», - цитирует Карлеса газета Marca.

В сезоне-2022/2023 польский нападающий принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, отметившись 13 забитыми мячами (один – с пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Карлес Пуйоль Роберт Левандовски
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