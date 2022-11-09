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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселоне» интересен игрок «ПСЖ» - это не Месси слухи

09 Ноября 2022 • 18:10 Комментировать

«Барселона» изучает варианты по усилению своего состава. Как сообщает Fichajes, каталонскому клубу интересен полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер.

Солер получает ограниченное количество игрового времени в «ПСЖ», поэтому футболист может быть заинтересован в возвращении в Испанию. Ранее на родине Карлос выступал за «Валенсию», воспитанником которой он и является.

В сезоне 2022/2023 Карлос Солер провёл на поле 566 минут в 14 матчах «ПСЖ». 25-летний полузащитник записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Карлоса Солера в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Карлос Солер Трансферы футбола - зима 2023
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