«Барселона» изучает варианты по усилению своего состава. Как сообщает Fichajes, каталонскому клубу интересен полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер.

Солер получает ограниченное количество игрового времени в «ПСЖ», поэтому футболист может быть заинтересован в возвращении в Испанию. Ранее на родине Карлос выступал за «Валенсию», воспитанником которой он и является.

В сезоне 2022/2023 Карлос Солер провёл на поле 566 минут в 14 матчах «ПСЖ». 25-летний полузащитник записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает Карлоса Солера в 35 миллионов евро.