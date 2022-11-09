«Атлетик» установил клубный рекорд для 21-го века по количеству голов

В матче четырнадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Атлетик» из Бильбао забил три безответных мяча гостям из «Вальядолида», и это была уже седьмая победа басков в текущем сезоне, которые незаметно забрались на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. В четырнадцати матчах «Атлетик» забил двадцать четыре гола, и это лучший результат команды в 21-м веке.

Больше в последний раз было лишь в сезоне 1996/1997 под руководством Луиса Фернандеса - тогда «Атлетик» забил 28 голов, или, говоря иначе, забивал в среднем ровно по два мяча в каждой игре. Но побед у команды при этом было то же самое количество - семь.