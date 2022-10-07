​Суарес вспомнил, как они с Месси страдали в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес вспомнил ситуацию в клубе, возникшую летом 2020 года.

«Мы много страдали. Мы вылетели из Лиги чемпионов после поражения от «Баварии» (2:8 – прим.), дальше был бюрофакс от Лео... Всё было сложно и болезненно – из-за того, как шли дела, и из-за того, как к нам относились.

Я пришёл на тренировку, и меня отправили тренироваться отдельно. Я очень страдал – приходил домой и плакал из-за того, как они обходились со мной. Это было плохое время. Лео тоже очень страдал. Я никогда не видел, чтобы Месси плакал так, как он плакал в «Барселоне», - высказался Суарес для ESPN.