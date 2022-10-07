Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Суарес вспомнил, как они с Месси страдали в «Барселоне»

07 Октября 2022 • 15:37 Комментировать

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес вспомнил ситуацию в клубе, возникшую летом 2020 года.

«Мы много страдали. Мы вылетели из Лиги чемпионов после поражения от «Баварии» (2:8 – прим.), дальше был бюрофакс от Лео... Всё было сложно и болезненно – из-за того, как шли дела, и из-за того, как к нам относились.

Я пришёл на тренировку, и меня отправили тренироваться отдельно. Я очень страдал – приходил домой и плакал из-за того, как они обходились со мной. Это было плохое время. Лео тоже очень страдал. Я никогда не видел, чтобы Месси плакал так, как он плакал в «Барселоне», - высказался Суарес для ESPN.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Луис Суарес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.22 в 22:00
Осасуна Осасуна
Валенсия Валенсия
2.27 3.30 3.40
Видео
08.10.22 в 15:00
Альмерия Альмерия
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.70 3.15 2.85
Видео
08.10.22 в 17:15
Атлетико М Атлетико М
Жирона Жирона
1.48 4.50 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
15:51 · Англия. Премьер-лига
​У «Реала» есть план по подписанию Холанна 1 слухи
15:44 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, когда Куртуа вернётся на поле
15:39 · Испания. Ла Лига
Алаба не сыграет с «Хетафе»
15:37 · Испания. Ла Лига
​Суарес вспомнил, как они с Месси страдали в «Барселоне»
15:22 · Испания. Ла Лига
​Пьянич – о тренировках Кумана: «Ни интенсивности, ни тактики, ни идей»
14:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о Бензема: «Если игрок говорит мне, что устал, я не буду выпускать его на поле»
14:29 · Испания. Ла Лига
Модрич выйдет в основе на матч с «Хетафе»
14:29 · Испания. Ла Лига
Алаба — о Левандовски: «То, что он сейчас делает в Испании, я испытывал на собственном опыте»
12:53 · Испания. Ла Лига
Бензема пропустит матч с «Хетафе»
12:00 · Испания. Ла Лига
Одриосола может сменить «Реал» на другой испанский клуб
11:06 · Италия. Серия А
«Барселона» нашла звёздного защитника на замену Пике
10:43 · Германия. Бундеслига
«Атлетико» нашёл нового форварда в Бундеслиге
10:34 · Испания. Ла Лига
Агент Лахтер рассказал о том, как «Зенит» грубо отказал «Барселоне» в трансфере Аршавина 2
09:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - о возвращении Месси: «Мы умеем творить чудеса» 9
09:10 · Испания. Ла Лига
«Реал» принял решение по Кроосу
Все новости
Рекомендуем