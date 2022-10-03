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Чемпионат Испании. Ла Лига

Украинец Лунин - худший игрок «Реала» в матче с «Осасуной»

03 Октября 2022 • 07:10 Комментировать

Украинский голкипер Андрей Лунин, заменивший травмированного бельгийца Тибо Куртуа в воротах мадридского «Реала», признан худшим игроком команды в матче против «Осасуны» (1:1).

Эксперты портала Whoscored оценили выступление 23-летнего вратаря в 5,9 балла. Это самая низкая оценка среди всех футболистов «сливочных», принявших участие в поединке.

В минувшей встрече Андрей совершил всего один сэйв и пропустил гол.

Напомним, что основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа выбыл из строя из-за проблем со спиной.

После семи туров Ла Лиги мадридский гранд занимает второе место в турнирной таблице.

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Реал Мадрид Андрей Лунин
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