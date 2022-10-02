В «Реале» назвали обладателя «Золотого мяча»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес уверен в том, что нападающий «королевского» клуба Карим Бензема станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.

«Карим уже получил награду от УЕФА, а в ближайшее время он станет обладателем «Золотого мяча». В этом никто не сомневается», - приводит слова руководителя AS.

В минувшем сезоне 34-летний французский нападающий отметился 44 забитыми мячами и 15 голевыми передачами в 46 поединках за «сливочных». Вместе с «Реалом» Бензема стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 17 октября.