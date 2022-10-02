«Севилья» нашла замену Лопетеги

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги может быть отправлен в отставку с занимаемой должности из-за неудачного старта команды в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

Как сообщают журналисты Relevo, руководство андалусийского клуба в ближайшее время рассмотрит вопрос расставания со специалистом. На его место «Севилья» собирается пригласить аргентинца Хорхе Сампаоли, с которым ведет активные переговоры.

Напомним, что Лопетеги занимает пост главного тренера «Севильи» с лета 2019 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

После семи туров «Севилья» занимает 16-е место в таблице Ла Лиги.