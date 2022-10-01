Лапорта рассказал, откуда «Барселона» взяла деньги на трансферы

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поведал о том, где взял деньги клуб на летние трансферы.

«Я принял клуб и сразу же оценил ситуацию. У меня было лишь два варианта решения – либо использовать финансовые рычаги, либо просить деньги у болельщиков. У людей и так были большие потери из-за пандемии, поэтому я решил продать активы, чтобы запустить процесс восстановления команды. Мы продавали все по высокой цене и не причинили себе вреда», - приводит слова Лапорты Sport.es.

По итогам шести туров чемпионата Испании «Барселона» с 16 баллами занимает второе место в турнирной таблице.