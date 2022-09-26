​В Уругвае давят на Араухо, получившего травму

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму в недавнем товарищеском матче сборной Уругвая против Ирана. В настоящий момент идут консультации по поводу лечения футболиста. По данным испанского издания Sport, в Уругвае оказывают давление на Араухо – там хотят, чтобы футболист не делал операцию, а лечился консервативно. Позиция уругвайцев объясняется их желанием иметь Араухо в составе национальной сборной на чемпионате мира в Катаре. Впрочем, «Барселона» предпочитает, чтобы защитник лёг под нож. В каталонском клубе опасаются риска рецидива травмы в случае консервативного лечения.