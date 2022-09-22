Бускетс выбрал клуб, в который уйдёт из «Барселоны»

Ветеран каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс намерен сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона. Об этом стало известно журналистам издания Sport.es.

Согласно данным источника, 34-летний испанский полузащитник планирует переехать в МЛС. Бускетс готов заключить трудовое соглашение с «Интером Майами». Его действующий контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2023 года.

В нынешнем сезоне Серхио принял участие в пяти поединках за каталонский гранд, в которых получил одну красную карточку. Цвета «Барселоны» хавбек защищает с июля 2008 года.