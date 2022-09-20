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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» нашла замену Лопетеги

 
20 Сентября 2022 • 07:26 Комментировать

Руководство «Севильи» недовольно результатами команды под руководством Хулена Лопетеги в нынешнем сезоне. Андалусийцы начали присматривать замену испанскому специалисту.

Согласно информации журналистов Mundo Deportivo, в поле зрения «Севильи» попал нынешний главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо. Он работает в аргентинском гранде с 2014 года и приводил команду к чемпионству и триумфу в Кубке Либертадорес.

В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги севильский коллектив набрал всего пять баллов после шести туров. Команда располагается на непривычном для себя 15-м месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Марсело Гальярдо Хулен Лопетеги
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