«Севилья» нашла замену Лопетеги

Руководство «Севильи» недовольно результатами команды под руководством Хулена Лопетеги в нынешнем сезоне. Андалусийцы начали присматривать замену испанскому специалисту.

Согласно информации журналистов Mundo Deportivo, в поле зрения «Севильи» попал нынешний главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо. Он работает в аргентинском гранде с 2014 года и приводил команду к чемпионству и триумфу в Кубке Либертадорес.

В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги севильский коллектив набрал всего пять баллов после шести туров. Команда располагается на непривычном для себя 15-м месте в турнирной таблице.